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Süper Loto sonuçları - MPİ 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye uçtu

20 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda 609. hafta çekilişi yapılan 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve 2.028.785,69 TL birinci kez devretti. İşte 20 Haziran Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Loto

Süper Loto 20 Haziran çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günleri saat 21.15'te yapılıyor. Süper Loto çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 20 HAZİRAN: 05-21-33-38-42-49

SÜPER LOTO OYUNU ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

MPİ 13 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 14 - 18 - 20 - 38 - 41 - 50

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: TEKİRDAĞ / MURATLI
 
6 Bilen Kişi Sayısı1Kişi Başına Düşen İkramiye22.527.637,15 TL
5 Bilen Kişi Sayısı84Kişi Başına Düşen İkramiye11.043,20 TL
4 Bilen Kişi Sayısı5.000Kişi Başına Düşen İkramiye200,90 TL
3 Bilen Kişi Sayısı
108.641
Kişi Başına Düşen İkramiye
15,65 TL

Süper Loto sonuçları 20 Haziran 2019 MPİ Tarafından açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde. 

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