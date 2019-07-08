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MPİ 8 Temmuz On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara 8 Temmuz çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) On Numara 8 Temmuz tarihli 883. hafta çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte MPİ 8 temmuz On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On numara sonuçları

On Numara 8 Temmuz sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 883. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçen hafta 10 bilen 1 kişi 327.932,65 TL değerindeki ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen 95 kişi ise 2.301,40 TL aldı. İşte, MPİ 8 Temmuz çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 8 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1-2-6-9-10-12-15-23-30-32-44-46-47-52-61-69-72-75-76-78-79-80

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 1 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 01 - 04 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 37 - 41 - 42 - 49 - 54 - 58 - 64 - 69 - 76 - 78 - 80

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: AYDIN / SÖKE
 
10 bilen kişi sayısı :1Kişi başına düşen ikramiye tutarı:327.932,65 TL
9 bilen kişi sayısı :95Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.301,40 TL
8 bilen kişi sayısı :1.543Kişi başına düşen ikramiye tutarı:142,05 TL
7 bilen kişi sayısı :16.354Kişi başına düşen ikramiye tutarı:25,45 TL
6 bilen kişi sayısı :103.130Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,25 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :
179.664
Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
3,15 TL
 

 

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