MPİ On numara çekiliş sonuçları belli oldu. 22 Nisan on numara çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan merkez binasında noter huzurunda yapıldı. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen çıkmayınca 349 bin 691 lira 77 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. İşte MPİ 22 Nisan on numara çekiliş sonuçları...

MPİ 22 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI: 3 - 4 - 10 - 11 - 12 - 17 - 20 - 22 - 23 - 29 - 34 - 35 - 41 - 50 - 51 - 55 - 56 - 60 - 62 - 67 - 70 - 77

10 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 349.691,77 TL 9 bilen kişi sayısı : 149 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.564,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.378 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 98,30 TL 7 bilen kişi sayısı : 22.719 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,50 TL 6 bilen kişi sayısı : 134.464 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 174.204 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 149 kişi bin 564 lira 80'er kuruş, 8 bilen 2 bin 378 kişi 98 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 22 bin 719 kişi 19 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 134 bin 464 kişi 3 lira 50'şer kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 204 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 1 milyon 981 bin 560 lira 90 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 929 bin 270 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 518 bin 56 lira 4 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 15 NİSAN (GEÇEN HAFTA) ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 2 - 6 - 8 - 11 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27 - 29 - 34 - 36 - 41 - 42 - 51 - 54 - 58 - 67 - 69 - 77 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / KADIKÖY - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER