Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Süper Loto'da 6 bilen 11 haftadır çıkmayınca 22 milyon lira bu akşamki çekilişe kaldı. Bu akşamki büyük ikramiye ise, tamı tamına 22.804.853,64 TL. İşte MPİ 28 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI- 28 ŞUBAT: 10-11-22-24-42-43

Süper Loto sonuçları http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_superloto.php adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yayınlanır yayınlanmaz haber sitemizde yer alacaktır.

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SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI GEÇTİĞİMİZ HAFTA 21 ŞUBAT 2019: 2 - 6 - 15 - 19 - 22 - 50