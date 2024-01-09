Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık MS'de erken tanı hastalığın önlenmesinde önem taşıyor

        MS'de erken tanı hastalığın önlenmesinde önem taşıyor

        Prof. Dr. Murat Terzi, "MS'ye (Multiple Skleroz) ne kadar erken tanı koyar, ne kadar erken tedavi edersek, hastalığı o derece önleyebiliyoruz. Bağışıklık sistemi üzerinden etkili olan bazı ilaçlar var, bu hastalığı önleyebiliyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        MS'de erken tanı hastalığın önlenmesinde önemli!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS'nin genellikle 20-40 yaşlarda ve daha çok kadınlarda görüldüğünü söyledi.

        Türkiye'de 60 bin civarında MS hastası olduğuna işaret eden Terzi, Orta Karadeniz bölgesinde ise 10 bine yakın MS hastası bulunduğunu, OMÜ'de 5 bine yakın MS hastasını takip ettiklerini dile getirdi.

        MS hastalığının görme kaybı, dengesizlik, çift görme, kol ve bacak güçsüzlüğü gibi belirtileri bulunduğunu anlatan Terzi, "Bu semptomlarla bize başvuran hastaları önce dinliyoruz. Hem beyin hem omurilik için MR çekilmesi bizim için önemli. Kan ve bel suyu örnekleriyle daha net ortaya koyduktan sonra tanıyı koyuyoruz" diye konuştu.

        "HER 10 AİLEDEN BİRİNDE MS OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

        MS'nin kesin nedeninin bilinmediğinin altını çizen Terzi, "Her 10 aileden birinde MS olduğunu görüyoruz. Özellikle amca çocukları, kuzenler, teyze çocukları, böyle bir ilişki var ama nadir olarak anne-çocuk-kardeş ya çok çok nadiren de baba-çocuk olan MS hastamız var. 'Kesin genetiktir' diyemiyoruz. Çevresel faktörler önemli. Özellikle D vitamini eksikliği, havadaki bazı mikroplar ve stres, travmalar hastalığın ortaya çıkmasına neden olabiliyor" ifadelerini kullandı.

        Erken tanının MS hastalığında çok önemli olduğunu vurgulayan Terzi, "Özellikle tekerlekli sandalye ve koltuk değneğine bağlı MS hastalarımız var. MS'ye ne kadar erken tanı koyar, ne kadar erken tedavi edersek, hastalığı o derece önleyebiliyoruz. Bağışıklık sistemi üzerinden etkili olan bazı ilaçlar var. İğne şeklinde, hap şeklinde, damardan kullanılan ilaçlar ki bunları hastalarımıza veriyoruz, bu hastalığı önleyebiliyoruz. Hastalarda atak dediğimiz bulguları olmuyor. Hastanın özürlülükleri artmıyor" diye konuştu.

        Terzi, düzenli takibin en az erken tanı ve tedavi kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Hasta tanıyı aldıktan sonra ilgili kliniklerde düzenli takip edilmeli. Takipler sonrasında ilacını mümkün olduğu kadar düzenli kullanmalı. MS hastalarında beslenme oldukça önemli. Fazla tuz tüketmemelerini, çok su tüketmelerini istiyoruz. Yine Akdeniz tipi beslenme alışkanlığı, sebze meyve ağırlıklı olsun diyoruz. Onunla beraber hastalarımızın düzenli egzersiz yapmalarını istiyoruz. Pilates, aerobik egzersizler olabilir, yüzme, yürüyüş olabilir ama yoruldukları takdirde dinlenmelerini istiyoruz. Çünkü aşırı spor, aşırı egzersiz bağışıklık sistemini olumsuz etkileyip hastalığın kötü gitmesine neden olabiliyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Pet şişedeki tehlike!
        Pet şişedeki tehlike!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk