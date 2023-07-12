MSB: 1 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" dendi