MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.
Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz."
Fotoğraf: MSB
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