MSB: 2'si FETÖ üyesi 4 kişi Yunanistan'a geçemeden yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.
Giriş: 28.07.2024 - 17:52 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:52
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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