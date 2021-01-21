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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine yönelik ateş açarak saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG´li terörist, Kahraman Komandolarımızın karşılık vermesiyle etkisiz hâle getirildi" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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