Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekâta ilişkin bilgilendirme yapıldı.

DOÇKA MEVZİLERİ VURULDU

AA'da yer alan habere göre harekâtta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi. Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekâtı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.