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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

        MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:37
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        MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

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