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Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklamasında bulundu

Son dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit!
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize terör örgütü tarafından yapılan roket saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de şehit asker Asan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Şehidin Kütahya'nın Emet ilçesindeki baba evine acı haber ulaştırıldı. Sokağa ve evinin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Akrabaları ve sevenleri acılı aileyi yalnız bırakmadı. Polis ve sağlık ekipleri şehidin evi önünde güvenlik ve tedbir amaçlı hazır bulundu.

Şehit Ahmet Asan'ın yarın öğle vakti Emet ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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