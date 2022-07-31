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MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle şehit olduğunu açıkladı

Son dakika | MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 şehit
MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
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DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin arı sokması sonucu şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

HULUSİ AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Mehmet Burak Keçe için taziye mesajı yayımladı. Akar, yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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