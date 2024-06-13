MSB açıkladı: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor.



Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.… pic.twitter.com/aaCOvP6M9h — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2024