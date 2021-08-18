MSB açıkladı: Çocukların yüzü gülmesi için...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

MSB açıkladı: Çocukların yüzü gülmesi için...

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmayacağı ve tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceği bildirildi

MSB açıkladı: Çocukların yüzü gülmesi için...
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve onun fedakar askeri Mehmetçiğin operasyonların gecikmesi pahasına da olsa bulunduğu hiçbir yerde sivilleri, tarihi ve kültürel mekanları hedef almadığı vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Özellikle çocukların yüzünün hep gülmesi için her türlü terör örgütüyle mücadele etmekten geri durmadık, durmayacağız. Mazlum/mağdurların yanında olmaya, onlara zulmeden başta PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütü canileri olmak üzere tüm teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin görev yaptığı bölgelerde çocuklara yapılan yardımların bulunduğu fotoğraflara da yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman? MEB açıkladı: 2021 MEB Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman 2021?
Skandal görüntüye soruşturma açıldı! - Haberler
GÜNDEM Skandal görüntüye soruşturma açıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu kararları neler? Yeni kısıtlamalar...
GÜNDEM Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama ...
Kayseri'de 14'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk öldü
GÜNDEM 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Aşure günü oruç ne zaman saat kaçta açılıyor? 18 Ağustos (İstanbul, Ankara, Bursa) iftar saati
GÜNDEM Aşure günü iftar saati
15 yaş üstü aşı olabiliyor mu? Aşı yaşı kaça indi, 15 yaş üstü aşı başladı mı? Sağlık Bakanı açıkladı!
GÜNDEM 15 yaş üstü aşı olabiliyor mu?
Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 gözaltı
GÜNDEM Emre Erciş'e silahlı saldırıda 2 tutuklama
TBMM, müsilaj için toplandı! - Son dakika haberleri
GÜNDEM TBMM, müsilaj için toplandı!
SON DAKİKA! Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı Kabil'den ayrıldı - Haberler
GÜNDEM Afganistan'dan tahliye devam ediyor
BÖYLE VAHŞET GÖRÜLMEDİ! Son dakika: Hamile kızını boğazından bıçakladı - Haberler
GÜNDEM Vahşet! Hamile kızını boğazından bıçakladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.