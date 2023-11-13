MSB açıkladı, Türk ve Yunan heyetleri toplandı MSB Türk ve Yunan heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turunun gerçekleştirildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke heyetleri arasındaki bugünkü toplantı Ankara'da Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Heyetlerin büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan "güven arttırıcı önlemler"in 2024 boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan 'güven arttırıcı önlemler'in uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir 'iletişim noktası (point of contact) mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir."