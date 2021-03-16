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MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),16 Mart 2012'de Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki helikopter kazasında şehit olan 12 Türk askerini andı.

MSB, Afganistan'da 9 yıl önce helikopter kazasında şehit olan 12 askeri andı
AA

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO görevi kapsamında 9 yıl önce Afganistan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit verdiğimiz 12 kahraman silah arkadaşımızı unutmadık, unutmayacağız. Afganistan'da şehit verdiğimiz tüm kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkçe ve İngilizce olarak yapılan paylaşımda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü ile Türk ve Afganistan bayrakları altında şehit askerlerin fotoğraflarının bulunduğu bir görsel de yer aldı.

NATO'nun Afganistan'da faaliyet gösteren Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) çerçevesinde Türkiye'nin komuta ettiği Kabil Bölge Komutanlığı emrindeki Sikorsky tipi helikopterin 16 Mart 2012'de Kabil yakınlarında kaza kırıma uğraması sonucu Binbaşı Serkan Doğan, Mühendis Binbaşı Mithat Çolak, Hava Binbaşı Şükür Bağdatlı, İstihkam Binbaşı İsmail Cem Yakınlar, İkmal Yüzbaşı İlker Aydın, Kara Pilot Yüzbaşı Adil Erdoğan, İkmal üsteğmenler Murat Yıldız ve Okan Melikoğlu, Kara Pilot Üsteğmen Tahsin Barutçu, Kıdemli Başçavuş Salih Helvacı, Kıdemli Üstçavuş Mehmet Aktaş ve Piyade Uzman Çavuş Önay Vurucu şehit olmuşlardı.

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