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MSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı sonucunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı binlerce adayın merakla beklediği astsubay alımı başvuru sonuçlarını açıkladı. Peki MSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? MSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı...

MSB astsubay alımı başvuru sonuçları sorgulama: Milli Savunma Bakanlığı astsubay alımı sonucunu açıkladı

MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlandı. MSB astsubay alımı başvuru sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor.

MSB ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:

(İ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(İİ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(İİİ) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç almak,

(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,


(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(VIII) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza
almamak,

(IX) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,

(X) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.

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