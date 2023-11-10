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        Haberler Gündem MSB'den Atatürk'ü anma töreni

        MSB'de Atatürk'ü anma tören

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yılında Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 20:12 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:12
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        MSB'de Atatürk'ü anma tören
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        MSB'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törene, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert ve Bakanlık personeli katıldı. Tören kapsamında, Atatürk'ün hatırası için saygı duruşunda bulunuldu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

        Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiğini belirtti. Atatürk'ün, 1 asır önce Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan Türk milletinin önünde yeni bir ufuk açtığını aktaran Alpay, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız bugünlerde, önümüze çıkartılan her türlü zorluğa rağmen ülkemiz güçlenerek büyümeye devam etmektedir. Türk milleti olarak her türlü zorluğun üstesinden birlik ve beraberlikle geldik, gelmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

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