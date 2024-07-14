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        Haberler Gündem MSB'den Aydın açıklaması: Helikopterle havadan destek sağladık

        MSB'den Aydın açıklaması: Helikopterle havadan destek sağladık

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle, Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek sağlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:29
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        MSB'den Aydın açıklaması
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopterle havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, helikopterden çekilen söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

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