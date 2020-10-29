MSB'den Cumhuriyet'in 97. yılına özel video 0:00 / 0:00

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Bu ifadelerin altında paylaşılan film, "Ölümden korkmadan özgürlük yolunda ilk kurşunu atmaktır cumhuriyet" sözleriyle başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntülerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ve TSK unsurlarına yer verilen filmde, şu mesaj yer aldı:

"Denizlere hükmedenin, cihana hakim olacağını bilip, korkusuzca Mavi Vatan'da olmaktır cumhuriyet. Uçsuz bucaksız gökyüzünde çelik kanatlarımızla dosta güven, düşmana korku salmaktır cumhuriyet. Çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmayıp masum insanlara el uzatarak, umut yeşertmektir cumhuriyet. İstiklal yolundan istikbal yoluna uzanan 97'nci yılımızda, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kahraman milletimize hiç bitmeyecek saygı ve şükranla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."