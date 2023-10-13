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        Haberler Gündem MSB'den Gazze açıklaması! "Yardımlar Mısır'a ulaştı"

        MSB'den Gazze açıklaması! "Yardımlar Mısır'a ulaştı"

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet A400M uçağı ile Mısır'a ulaştırıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:16
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        MSB'den Gazze açıklaması! "Yardımlar Mısır'a ulaştı"
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağı Gazze için hazırlanan insani yardım malzemelerini Mısır'a ulaştırdı. El Ariş Havaalanı'na inen uçaklarımızdaki yiyecek ve çocuk bezi gibi insani yardım malzemeleri yetkililere teslim edildi" denildi.

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