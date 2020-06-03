MSB'den haziran celp dönemi için koronavirüs önlemleri videosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

MSB'den haziran celp dönemi için koronavirüs önlemleri videosu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlülerin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak için garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağını bildirdi.

MSB'den haziran celp dönemi için koronavirüs önlemleri videosu
AA

MSB, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadelede haziran celp döneminde alınacak önlemlere ilişkin bir video yayımladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından paylaşılan videoda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla devam ettiği vurgulanarak, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir." denildi.

Haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personele yönelik alınan tedbirlere ilişkin bilgi verilen videoda, silah altına alınacak yükümlü personelin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak amacıyla garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağı kaydedildi. Videoda, şu ifadeler kaydedildi:

"Bu irtibat noktalarına müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle, haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarını müteakip, derhal garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri beklenmektedir."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek
SAĞLIKKovid-19 tedavisinde ibuprofen denenecek
20 yıldır yarasalar üzerinde çalışan biyologdan "yarasaları öldürmeyin" uyarısı! - Haberler
SAĞLIKTürk bilim insanından yarasa uyarısı!
Temiz eller hayat kurtarır
SAĞLIKTemiz eller hayat kurtarır
Bilim Kurulu bugün 17.00'de toplanıyor - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgın sürecinde en güvenilir bilgi kaynağı çıktı - Haberler
SAĞLIKEn güvenilir bilgi kaynağı seçildi!
Pandemi ile birlikte dijital hayata çok mu hızlı geçiş yaptık?
SAĞLIKPandemi ile birlikte dijital hayata çok mu hızlı ...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Temmuz'da 100'ün altına ineriz - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi tarih verdi!
'Güçlü bağışıklık sistemi için süt için' önerisi
SAĞLIK'Güçlü bağışıklık sistemi için süt için' önerisi
Acil Durum Hastaneleri koronavirüs hastalarını kabul etmeye başladı - Haberler
SAĞLIKAcil Durum Hastaneleri Covid-19 hastalarını kabul ...
Dünya Sağlık Örgütü iki metrelik sosyal mesafenin daha etkili olduğunu açıkladı - Haberler
SAĞLIKDSÖ'den kritik açıklama! En az iki metre...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X