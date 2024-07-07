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        Haberler Gündem MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı

        MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 'Kilit kapanıyor' notuyla görüntü paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 07.07.2024 - 20:10
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        MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı
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        MSB'nin sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı.

        'Kilit kapanıyor, kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı. Bakanlık, son 4 günde 'Kilit kapanıyor' notuyla 4'üncü kez paylaşım yaptı.

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