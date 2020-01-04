Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ve Salih ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlerle ilgili bakanlığın internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde 02 Ocak 2020’de teröristlerle çıkan çatışmada P.Söz.Er Berkay IŞIK ve P.Söz.Er Ayhan Çam şehit düşmüştür. Şehit P.Söz.Er Berkay Işık, İstanbul İkitelli Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, memleketi Tokat'ta, şehit P.Söz.Er Ayhan Çam ise memleketi Çorum Umurludağ’da yapılan cenaze töreninin ardından, Eskiçeltik Köyünde toprağa verilmiştir.

CENAZEYE 169 ASKERİ PERSONEL KATILDI

Şehit P.Söz.Er Berkay Işık için Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine; 1’inci Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever başta olmak üzere garnizonda görevli 9'u General/Amiral, toplam 169 askeri personel katılım sağlamış,

BAKAN YARDIMCISI VE KOMUTANLAR İŞTİRAK ETTİ



Şehit P.Söz.Er Ayhan Çam için memleketi Çorum Umurludağ’da düzenlenen cenaze törenine ise Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Çorum Garnizon Komutanı ve Garnizonda görevli askeri personel katılım sağlamıştır.

Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.