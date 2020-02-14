Irak'ın kuzeyinde terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin hava saldırısıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadesi kullanıldı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2020
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