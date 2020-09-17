MSB: Denizlerde araştırma yapan gemilere koruma ve refakat görevi devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Asil milletimize yeni müjdeler vermek için araştırmalarına devam eden Fatih Sondaj Gemisi'ne Karadeniz'de, Yavuz Sondaj Gemisi'ne ve Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'ne de Doğu Akdeniz'de koruma ve refakat görevlerini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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