MSB duyurdu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız Dergele köyü kuzeyinde icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle: 3 adet 40 mm bombaatar silahı, 1 adet doçka makineli tüfek ve namlusu, 68 adet taarruz tipi el bombası, 10 adet savunma el bombası, 7 adet sis bombası, 5 adet el yapımı el bombası, 13 adet antipersonel mayını, 8 adet bombaatar mühimmatı, 7 adet antitank roket mühimmatı, 23 adet antipersonel roket mühimmatı, 5 adet havan mühimmatı, 1 adet 122 mm top mühimmatı, 30 adet 20 mm top mühimmatı, çok sayıda 5,56 mm, 7,62 mm ve 12,7 mm mühimmatı, 4 adet hassas başlık, 1 adet 7,62 mm PKMS makineli tüfek namlusu, 1 adet monte hamili, 1 adet keskin nişancı tüfeği susturucu. Ayrıca, çok sayıda tıbbi malzeme ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Kahraman komandolarımız Dergele köyü kuzeyinde icra edilen arama-tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi.



Bölgede ele geçirilen malzemeler şöyle:



- 3 adet 40 mm bombaatar silahı,

- Bir adet Doçka makineli… pic.twitter.com/DjezJ9z6WR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2024