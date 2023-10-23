Gazze'ye bir yardım eli daha! MSB duyurdu: Gazze'ye ulaştırılmak üzere paketler uçaklara yüklenmeye başladı!

Gazze'ye bir yardım eli daha! MSB duyurdu: Gazze'ye ulaştırılmak üzere paketler uçaklara yüklenmeye başladı!

MSB: Gazze'ye yardım paketleri uçaklara yükleniyor Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin uçaklara yüklenmeye başladığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze´ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır´a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı" ifadelerine yer verildi.

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