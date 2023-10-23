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        Haberler Gündem Gazze'ye bir yardım eli daha! MSB duyurdu: Gazze'ye ulaştırılmak üzere paketler uçaklara yüklenmeye başladı!

        MSB: Gazze'ye yardım paketleri uçaklara yükleniyor

        Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin uçaklara yüklenmeye başladığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 23.10.2023 - 09:45
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        MSB duyurdu! Gazze'ye bir yardım eli daha
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze´ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır´a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı" ifadelerine yer verildi.

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