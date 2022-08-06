MSB: Ukrayna'dan gelen gemide denetimler tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, 13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli geminin de İstanbul’un kuzeyine demirlediğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul'un kuzeyine demirlenen ve 33 bin ton mısır taşıyan NAVISTAR isimli gemide denetimlere başlandığı belirtildi. Twitter'dan yapılan açıklamada "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan ve İstanbul'un kuzeyinde demirleyen Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başladı" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna’dan İngiltere’ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı’ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul’un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

DENETİM BAŞARIYLA TAMAMLANDI

MSB tarafından yapılan son açıklamada ise, "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul’un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna’dan İrlanda’ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek." denildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022

4 GEMİ UKRAYNA'DAN ÇIKACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2022