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Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB: Ege'de NATO tatbikatına Yunan müdahalesi engellendi
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MSB: Ege'de NATO tatbikatına Yunan müdahalesi engellendi

Ege Denizi'nde uluslararası hava sahasında icra edilen NATO tatbikatı Yunanistan tarafından engellenmeye çalışıldı. Hava Kuvvetleri, Yunanistan'ın engellemesine izin vermedi

Son dakika: MSB: Ege'de NATO tatbikatına Yunan müdahalesi engellendi
DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında gerçekleştirilen NATO koordineli eğitim görevinin Yunanistan'a ait uçaklarla engellenmeye çalışıldığını, gerekli karşılık verilerek görevin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçakları ile NATO tarafından görevlendirilen AWACS uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak NEXUS ACE eğitim görevi icra etti. Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO´nun NEXUS ACE görevi, Yunanistan´a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır" denildi.

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