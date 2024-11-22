MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Giriş: 22.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 17:07
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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