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        Haberler Gündem MSB paylaştı: Eşsiz görüntü

        MSB paylaştı: Eşsiz görüntü

        Milli Savunma Bakanlığı, günün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Eşsiz görüntü" notu düşüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 21:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:17
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        MSB: Eşsiz görüntü
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        Ankara semalarında beliren Dolunay ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir benzersiz bir görüntüyü oluşturdu.

        MSB: EŞSİZ GÖRÜNTÜ

        Başkent'te meydana gelen bu kozmik şöleni fark eden Ankaralılar cep telefonuna sarılırken, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden fotoğrafı paylaşarak 'Eşsiz Görüntü' yorumunu yaptı.

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