MSB paylaştı! Türk İHA'sı 'Komşu'yu böyle yakaladı!

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Karaburun/İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022
Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" ifadeleri yer aldı.
Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türkiye'ye ittiği o anlar kameraya yansıdı.
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