Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

        MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 05:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        #Son dakika haberler
        #Milli Savunma Bakanlığı
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Play-off'a rezervasyon!
        Play-off'a rezervasyon!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 