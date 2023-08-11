MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece'nin şehit olduğunu bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan Görece'nin dün tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.​​​​​​​

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.