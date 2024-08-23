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        Haberler Gündem MSB: PKK'lı 1 terörist teslim oldu - Güncel haberler

        MSB: PKK'lı 1 terörist teslim oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 1 teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:28
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        MSB: PKK'lı 1 terörist teslim oldu
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
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