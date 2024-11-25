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        Haberler Gündem Güncel MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi | Son dakika haberleri

        MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:24 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:35
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        MSB: PKK'lı 10 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış olmadığı vurgulanarak, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek." ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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