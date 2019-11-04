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MSB: Rasulayn'daki Allouk Su Tesisi'nde keşif faaliyetleri yapıldı

DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması için incelemeler yapıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ve Rasulayn halkı üzerindeki baskı ve zulmüne son veren Kahraman Mehmetçik, Suriyeli Kürt kardeşlerimizin her türlü ihtiyacının giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD ve Devlet Su İşleri yetkilileri ile birlikte Rasulayn bölgesindeki Allouk Su Tesisi'nde keşif faaliyetleri yapıldı."

Bölgede bulunan 5 kuyu ve 4 jeneratörün, Rasulayn- Derbesiye- Haseke ve kırsal kesimlerini beslediği belirtilen açıklamada, "Bakım ve onarım isteyen, yarı faal durumda olan su tesisinin elektrik veya yakıt sağlanması durumunda tamamen faal duruma geçebileceği değerlendirildi. Bakım ve onarımının kısa süre içinde tamamlanarak Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite ile çalışması sağlanacak" denildi.

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