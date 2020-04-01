AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağın İtalya'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından, "İspanya Madrid'den havalanan ve sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, İtalya'nın Roma kentine ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

MSB, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçakla göndermişti.

İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

TSK'nın yardım uçağını karşılamaya gelen İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: “Bugünkü yardım bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na ve Türk halkına dayanışması için teşekkür ediyoruz” iafadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık malzemesi ulaştırılan İspanya'da yetkililerin Türk halkına teşekkür ettiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İspanya Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Genel Müdürü Tümgeneral Figuero, ülkemizden gönderilen sağlık malzemeleri için 'Türk halkı İspanyol halkıyla dayanışma gösterdi. Minnettarız, teşekkür ederim' dedi." ifadelerine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 1, 2020

MSB, virüsle mücadele kapsamında kendi fabrika ve dikimevlerinde üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini bugün İspanya ve İtalya'ya TSK'ye ait uçakla ulaştırdı.