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        Haberler Gündem MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

        MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in şehit olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:56 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:56
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        Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit asker Onur Özbek için MSB'nin sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

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