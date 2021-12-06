MSC Cruises 2022 yılında Türkiye'ye geri dönüyor

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Türkiye, 2022 yazında MSC Cruises’ın Akdeniz seyahat programına geri dönecek. Kuşadası, deniz tatili yapan misafirlerin ilk kez biniş limanı olacak.

MSC Lirica, Nisan-Ekim 2022 arasında Kuşadası limanından yeni planlanmış 7 gecelik güzergahı sunacak. Kuşadası’ndan İsrail’in Haifa kentine; Kuşadası’na geri dönmeden önce Kıbrıs’ta Limasol; Yunanistan’da Rodos ve Santorini adaları ve Atina’da Pire limanına uğrayacak.

MSC Lirica da MSC Cruises’ın diğer tüm gemileri gibi Covid-19’a karşı aşıları tam olan misafirlere açık olacak.

2022 sonbahar itibari ile MSC Fantasia’nın 11 gecelik programında İstanbul’un yer alacak olmasının yanı sıra program İzmir limanını da kapsıyor.

MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro, “Türkiye'ye geri döneceğimiz için çok heyecanlıyız. Türkiye, gelecek yılki Doğu Akdeniz programımızda önemli rol oynayacak. Misafirler ilk kez yaz sezonu boyunca Kuşadası’ndan MSC Lirica gemisine binecek ve ayrıca sonbaharda MSC Fantasia gemisi ile İstanbul’da bir gece konaklayıp Avrupa ve Asya’nın kesişim noktasına hayran kalacaklar ve İzmir’i ziyaret edecekler. " dedi