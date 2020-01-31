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MSC Cruises, Çin'deki koronavirüs salgını nedeni ile, küresel çaptaki tüm filosunda sağlık güvenliği ile ilgili ek önlemleri hayata geçirdiğini duyurdu.

Bu kapsamda şirketin 24 Ocak'tan bu yana sağlık güvenliği için gerçekleştirdiği bir dizi eylemin yanı sıra koronavirüs ile ilgili yaşanan son gelişmeler üzerine, filosunda önlemleri uygulamaya soktuğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "MSC Cruises gemilerinin hiçbirinde koronavirüs vakası olmamasına rağmen, bu önlemler tüm konukların ve mürettebatın sağlığını koruyabilmek için yapılan ek adımlardır" denildi.

ATEŞİ OLAN BİNEMEYECEK

Çin'den seyahat eden veya son 30 gün içinde Çin'i ziyaret eden konukların gemilere giriş yapmamaları için, biniş öncesi bir anket doldurmalarının gerektiği hatırlatılırken, "Eğer Çin'den seyahat eden veya son 30 gün içinde Çin’i ziyaret eden konuklar var ise gemiye binişleri reddedilecektir" ifadesi kullandı.



Öte yandan, dünya üzerinde tüm konuklar ve mürettebat için zorunlu uygulanan temassız termal taramalar ile, ateşi olan, titreme, öksürük veya nefes almada zorluk çeken kişilerin gemiye binişlerinin de reddedileceği bilgisi verildi.

Salgın kapsamında alınan önlemler uyarınca, ateş belirtileri olan konukların kabinlerinde izole edileceği ve bu durumun aynı kabinde kalan diğer misafirler, aile üyeleri ve onlara hizmet veren kabin görevlileri de dahil olmak üzere, yakın temas kurdukları tüm kişiler için geçerlidi olacağı kaydedildi.

Geçen hafta Çin'den seyahat eden konuklar ve mürettebat, gemiye biniş süreçlerinde semptomlar için tarandı ve hastalık belirtileri görülür ise derhal gemideki sağlık birimine haber vermeleri istendi. Yukarıdaki önlemler, geçen haftaki süreçlere ek olarak alınmaktadır.

MSC Cruises, Çin'deki koronavirüsün patlak vermesinden bu yana gemilerinin denize açıldığı her bölgede, halk sağlığı ve güvenliğini yakından takip etmektedir. Şirket, tavsiye ve önerileri için, yerel ve uluslararası sağlık yetkililerine danışmaktadır.