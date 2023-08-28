MSG'de sular durulmuyor MSG'de sulan durulmuyor. Yönetim kurulu üyesi Murat Yeter, üyeler arasında ayrım yapıldığı ve telif hakkı ödemelerinde haksızlık olduğu gerekçesiyle istifa etti

Müzik meslek birliğinde bir kez daha ortalık karıştı. Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) geçtiğimiz günlerde Burhan Bayar'ın yönetimi eleştirmesi, bunun sonucunda birliğin haysiyet kurulan sevk edilip hak mahrumiyeti için dava açılmasıyla gündeme gelmişti.

Bunu da iki yönetim kurulu üyesi Şakir Askan ve Ömer Özgül istifası, Hande Yener ile Tuğba Özerk'in haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dilekçe vermeleri izlemişti. En son gelişme ise Murat Yeter'in yönetim kurulundan istifa etmesi oldu.

Murat Yeter'in istifa dilekçesiyle birlikte hazırladığı metin bir hayli çarpıcı. Yeter, MSG'de üyeler arasında ayrım yapıldığını ve telif hakkı ödemelerinde haksızlık olduğunu dile getirdi.

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