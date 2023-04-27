Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçları için geri sayım devam ederken adaylar tarafından MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu erkek-kadın taban puanları sorgulamaları yapılıyor. İşte 2023 Kara Harp Okulu (KKO), Hava Harp Okulu (HHO) ve Deniz Harp Okulu (DHO) kadın ve erkek taban puanları listesi ve konuyla ilgili merak edilen bilgiler...