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MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: MSÜ başvurusu ne zaman yapılacak?

MSÜ başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. 19 Mart tarihinde uygulanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuruları bugün başladı. Adaylar MSÜ başvuru ücreti ve şartlarını sorguluyorlar. İşte MSÜ başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin detaylar haberimizde...

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  • MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar önce başvurularını tamamlamak zorunda. ÖSYM başvuru kılavuzunun yayımlamasıyla MSÜ başvuru ücreti ve şartları da netlik kazandı. Peki, MSÜ başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte MSÜ başvurularına dair detaylar haberimizde...
  • MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI!

    ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile MSÜ sınavı başvuruları başladı. ÖSYM "Sınava başvurular, 13 Ocak-07 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Adaylar, başvurularını 13 Ocak 2023 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
  • MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    2023-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2023-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı. 
  • MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    MSÜ BAŞVURU ŞARTLARI 

    Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır. Adayların sınava başvurabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

    1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).

    2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

    3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2003 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
  • MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    4) Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2023 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2021 ve 2022 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).

    Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır. 2020 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2020 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

    5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış olmak.

    6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2023-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

    MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
  • MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sınava girecek adaylar, 2023-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.

    MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • MSÜ başvuru tarihi ve ücreti 2023: ÖSYM başvuru kılavuzu ile MSÜ başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

    MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

    MSÜ sınav ücreti 2023 yılı için 130 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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