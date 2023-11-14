Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSÜ başvuru ve sınav tarihi: 2024 MSÜ ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        MSÜ başvuru ve sınav tarihi: 2024 MSÜ ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminin yayımlanmasının ardından 2024 yılı MSÜ başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, MSÜ başvuru tarihlerini gündemine aldı. Peki, "2024 MSÜ ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 14.11.2023 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım başladı. 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilecek MSÜ başvuruları, ÖSYM sınav takviminde yayımlanan tarihler arasında tamamlanacak. 81 il merkezlerinde yapılacak MSÜ sınavı 135 dakika sürmektedir. Peki, "2024 MSÜ ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte 2024 MSÜ başvurularının başlayacağı tarih...

        2

        2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

        3

        2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu.

        2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

        4

        MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) geç başvuru günü 7 Şubat 2024 tarihi olarak duyuruldu.

        5

        2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        Beşiktaş'tan Aboubakar açıklaması!
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        5 yaşındaki Deniz Sönmez dişi çekildikten sonra yaşamını yitirdi
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Serie A'da kıran kırana yarış!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Dilan ve Engin Polat, bir soruşturmada daha tutuklandı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        "Engelleyemeyecekler"
        "Engelleyemeyecekler"
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        II. Mahmud imzalı... Büyüklüğüyle benzerlerinden ayrılıyor
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak