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        Haberler Gündem MSÜ başvuru ve sınav tarihi: ÖSYM 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

        MSÜ başvuru ve sınav tarihi: 2024 MSÜ ne zaman, başvuru tarihleri açıklandı mı?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminin yayımlanmasının ardından 2024 yılı MSÜ başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, MSÜ başvuru tarihlerini gündemine aldı. Peki, "2024 MSÜ ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:57 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:57
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        1

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı için geri sayım başladı. 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirilecek MSÜ başvuruları, ÖSYM sınav takviminde yayımlanan tarihler arasında tamamlanacak. 81 il merkezlerinde yapılacak MSÜ sınavı 135 dakika sürmektedir. Peki, "2024 MSÜ ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte 2024 MSÜ başvurularının başlayacağı tarih...

        2

        2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak ve saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

        3

        2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri de belli oldu.

        2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 3 Ocak-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak.

        4

        MSÜ GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) geç başvuru günü 7 Şubat 2024 tarihi olarak duyuruldu.

        5

        2024 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2024 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınav sonuçları ise 28 Mart 2024 tarihinde duyurulacak.

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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