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MSÜ ertelendi mi? 2023 MSÜ ertelenecek mi, sınav ne zaman yapılacak?

Başvuruları 13 Ocak-09 Şubat tarihleri arasında alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın bu sene 19 Mart 2023 tarihinde uygulanması bekleniyor. Ancak Kahramanmaraş depremi sebebiyle 2023-MSÜ sınavının ertelenme ihtimali gündeme geldi. İşte MSÜ ertelendi mi? sorusunun cevabına ilişkin detaylar haberimizde...

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  • MSÜ ertelendi mi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ertelenecek mi, sınav ne zaman yapılacak?

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. Depremler 10 ilimizde yıkıma sebep olurken acı bilanço ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından sınavların ertelenip ertelenmeyeceği sorgulanmaya başladı. MSÜ sınavı ertelendi mi? sorusuna ilişkin detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
  • MSÜ ertelendi mi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ertelenecek mi, sınav ne zaman yapılacak?

    MSÜ SINAVI ERTELENECEK Mİ?

    2023-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı MSÜ'nün ertelendiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
  • MSÜ ertelendi mi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ertelenecek mi, sınav ne zaman yapılacak?

    BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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