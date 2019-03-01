MSÜ geç başvuru ne zaman yapılır? Başvuru işlemini süresinde tamamlayamayan adaylar için son şans olarak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için geç başvuruların alınacağı tarih ile ilgili adaylara önemli bir bilgi paylaştı. Peki, MSÜ geç başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

MSÜ GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR? 2019

Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN? 2019

Sınava başvurular, 16 Ocak-27 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Sınav, 7 Nisan 2019 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme/yatay, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.