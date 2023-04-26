Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. MSÜ sınavı sonrası başvuruda bulunan 610 bin 419 adayın Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılan sınavın ardından MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme aşamasının ardından MSÜ sınav sonuçları sorgulaması, ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C. kimlik numarası ve şifresiyle yapılabilecek. İşte 2023 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve MSÜ sınav sonuç tarihi...