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MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 77 ilde ve 98 sınav merkezinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2023 MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2 Nisan günü gerçekleştirilen sınavın ardından yayınlanan MSÜ sınav soruları ve cevaplarının görüntülemesi 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi. Değerlendirme aşamasının ardından MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden yayınlanacak. İşte ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuç tarihi ve sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları için geri sayım başladı. MSÜ sınavı sonrası başvuruda bulunan  610 bin 419 adayın Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. 77 ilde, 98 sınav merkezinde yapılan sınavın ardından MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen değerlendirme aşamasının ardından MSÜ sınav sonuçları sorgulaması, ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C. kimlik numarası ve şifresiyle yapılabilecek. İşte 2023 MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı ve MSÜ sınav sonuç tarihi...
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    SINAV 2 NİSAN'DA TAMAMLANDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından düzenlenen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 77 ilde ve 98 sınav merkezinde 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    MSÜ SINAV KİTAPÇIĞI 12 NİSAN'A KADAR GÖRÜNTÜLENDİ!

    Sınavın ardından 2023 MSÜ Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u adayların erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde belli oldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak. MSÜ sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı belli olmamakla beraber öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    MSÜ SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

    Adaylar MSÜ sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimalini sorguluyor. Önceki sınavlar göz önünde bulundurulduğunda ÖSYM'nin açıkladığı sonuç tarihinden önce sınav sonucu duyurusu yaptığı görülmüştü. Fakat konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını, T.C. kimlik mumaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamasından sorgulayabilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

    2023 MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

    Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    MSÜ TABAN PUANLARI

    2023 MSÜ taban puanları listesi yayınlandığında haberimiz güncellenecektir. Geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ taban puanları ise şu şekildeydi;

    HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

    HHO Sayısal Taban Puanı: 396,92667

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 386,50110

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

    HHO Sayısal Taban Puanı: 350,92813

    KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 311,56385

    KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

    KHO Sözel Taban Puanı: 348,02558
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    ASTSUBAY MYO ADAYLARI

    KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 286,44629
  • MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

    BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI

    BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

    BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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